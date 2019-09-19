Трамп оставил автограф на стене на границе с Мексикой

 Президент США Дональд Трамп оставил подпись на стене на границе с Мексикой в штате Калифорния, сообщает газета Hill.
Как пишет издание, Трамп после пресс-конференции на южной границе США подошел к стене и расписался маркером.
«Очень жарко. Стена, к ней невозможно прикоснуться. Можно жарить яичницу на этой стене», — цитирует Hill президента.
Кроме того, Трамп опубликовал в Twitter видео, на котором, он, в частности, пожимает руку военнослужащим пограничной службы и позирует вместе с ними для фотографий.(РИА Новости)
| 2019-09-19T09:15:42+00:00 19 сентября 2019, 10:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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