Трамп оставил автограф на стене на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп оставил подпись на стене на границе с Мексикой в штате Калифорния, сообщает газета Hill.
Как пишет издание, Трамп после пресс-конференции на южной границе США подошел к стене и расписался маркером.
«Очень жарко. Стена, к ней невозможно прикоснуться. Можно жарить яичницу на этой стене», — цитирует Hill президента.
Кроме того, Трамп опубликовал в Twitter видео, на котором, он, в частности, пожимает руку военнослужащим пограничной службы и позирует вместе с ними для фотографий.(РИА Новости)