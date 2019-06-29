Трамп остался доволен встречей с Путиным

Президент США Дональд Трамп назвал главу российского государства Владимира Путина «прекрасным парнем», а состоявшуюся накануне встречу «отличной».

Главы США и России провели полуторачасовую встречу в пятницу в японской Осаке в рамках саммита «Большой двадцатки».

По словам Трампа, которые приводит сайт телеканала «Россия 24», они с Путиным многого достигли, начали обсуждать торговлю.

«У нас должна быть торговля — между Россией и США, двумя великими странами. Вчера была прекрасная встреча. Он необычайный человек. Спасибо большое», — заявил американский лидер.

| 2019-06-29T10:20:39+00:00 29 июня 2019, 10:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss