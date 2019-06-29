Трамп остался доволен встречей с Путиным

Президент США Дональд Трамп назвал главу российского государства Владимира Путина «прекрасным парнем», а состоявшуюся накануне встречу «отличной».

Главы США и России провели полуторачасовую встречу в пятницу в японской Осаке в рамках саммита «Большой двадцатки».

По словам Трампа, которые приводит сайт телеканала «Россия 24», они с Путиным многого достигли, начали обсуждать торговлю.

«У нас должна быть торговля — между Россией и США, двумя великими странами. Вчера была прекрасная встреча. Он необычайный человек. Спасибо большое», — заявил американский лидер.