Трамп осмотрел КНДР и отправился на встречу с Ыном

Президент США Дональд Трамп прибыл в демилитаризованную зону Корейского полуострова, где встретится с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Как передает РИА Новости, президенты США и Южной Кореи Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин осмотрели позиции КНДР с наблюдательного пункта в демилитаризованной зоне.

Трамп поднялся на смотровую площадку в сопровождении южнокорейского коллеги, где военный США объяснил ему, что он видит, показывая в сторону северокорейской территории.

«Ситуация была очень опасной, после нашего саммита (с Ким Чен Ыном) опасность ушла», — так прокомментировал Трамп нынешние переговоры с КНДР, стоя на смотровой площадке.

После наблюдательного пункта Трамп отправится в пункт переговоров Пханмунджом, где встретится с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.