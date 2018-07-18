Трамп оскорбил жителей Черногории

Президент США Дональд Трамп усомнился в необходимости коллективной самообороны стран НАТО, предусмотренной 5-й статьей Североатлантического договора. Говоря о Черногории в интервью телеканалу Fox News в среду, 18 июля, Трамп заявил, что американские войска не должны защищать эту страну, поскольку «это очень несправедливо, ведь они даже не платят».

Кроме того американский президент обвинил жителей Черногории в «агрессивности». По мнению Трампа, Черногория — это крошечная страна с «очень сильными и очень агрессивными людьми». «Они могут разозлиться, и — поздравляю! — у вас Третья мировая война», — заявил Дональд Трамп.

Черногория вступила в НАТО 5 июня 2017 года, став самой молодой участницей Альянса. Ее оборонные расходы в 2017 году, согласно открытым источникам, составили 66 млн евро, то есть 1,66 процента ВВП страны.

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