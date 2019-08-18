Трамп ошибочно оскорбил своего сторонника на митинге

Президент США Дональд Трамп на митинге в Манчестере по ошибке оскорбил своего же сторонника.

Как передает RT, в определённый момент на мероприятии появились недовольные политикой Трампа и устроили акцию протеста, пытаясь сорвать его выступление.

Охрана пресекла действия демонстрантов, однако в процессе этого глава США обратил внимание на одного из мужчин, которого посчитал протестующим, хотя он был его сторонником и даже был одет в майку с надписью «Трамп-2020».

«У этого парня серьёзные проблемы с весом. Иди домой. Начни заниматься спортом. Выведите его отсюда, пожалуйста», — сказал Трамп.

Узнав об ошибке, президент США позвонил мужчине и поблагодарил за поддержку.

Сторонник Трампа при этом отметил, что не обижается на американского лидера.

| 2019-08-18T09:17:38+00:00 18 августа 2019, 11:29|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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