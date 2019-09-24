Трамп опубликует секретную запись разговора с Зеленским

Президент Соединенных штатов Дональда Трамп заявил, что рассекретит запись телефонного разговора с коллегой из Украины Владимиром Зеленским. Как передает Газета.Ru, об этом он написал в твиттере.

Он рассказал, что принял такое решение во время заседания в Генассамблее ООН.

«Я разрешил завтра обнародовать полную, полностью рассекреченную и неискаженную запись», — подчеркнул Трамп.

Он отметил, что теперь каждый сможет убедиться, что его разговор с Зеленский был дружелюбным и он не оказывал никакого давления на главу Украины.

«Не было никакого давления и, в отличие от (кандидата в президенты США) Джо Байдена», — добавил Трамп.

Ранее экс-госсекретарь США Джон Керри обвинил республиканцев, и, в частности, адвоката американского лидера Руди Джулиани, в попытке скрыть факт давления Трампа на Зеленского.

| 2019-09-24T22:52:03+00:00 25 сентября 2019, 01:25|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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