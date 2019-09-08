Трамп опасается, что экономическая ситуация в США ухудшится к выборам 2020 года

Президент США Дональд Трамп в течение последних недель в беседах с приближенными выражал обеспокоенность относительно потенциального ухудшения экономической ситуации в стране, которое может снизить его шансы на переизбрание на второй срок. Об этом сообщил в субботу телеканал CNN.

По словам его источников, американский лидер, несмотря на его заявления о том, что экономика США сейчас сильнее, чем когда-либо, поручил подчиненным разработать ряд мер с целью повышения потребительского доверия. В их числе возможное снижение налогов и новые договоренности с Канадой и Мексикой в сфере торговли. Кроме того, среди рассматриваемых шагов наращивание давления на Федеральную резервную систему (ФРС) США, выполняющую функции Центробанка страны, с тем, чтобы добиться от нее снижения базовой процентной ставки.

В публикации утверждается, что Трамп и его приближенные, в частности, старший советник и зять Джаред Кушнер, недавно лично обзванивали влиятельных американских предпринимателей. В телефонных разговорах они якобы убеждали бизнесменов в том, что имеются поводы для оптимизма относительно экономической ситуации в США, а также торговых споров между Вашингтоном и Пекином.

По словам источников телеканала, в Белом доме опасаются, что экономическая ситуация в стране к президентским выборам, запланированным на ноябрь 2020 года, может стать не столь благоприятной, чтобы укрепить позиции Трампа.(ТАСС)