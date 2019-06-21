Трамп одобрил удары по Ирану, но затем передумал

По данным издания, в военных и дипломатических кругах Вашингтона ожидали нанесения удара еще в 19.00 в четверг (2.00 мск в пятницу). Сообщается, что Трамп первоначально одобрил удары по ряду иранских объектов, в том числе по РЛС и ракетным установкам. Операция была отменена на ранней стадии планирования.