Трамп одобрил удары по Ирану, но затем передумал

Президент США Дональд Трамп одобрил нанесение военных ударов по Ирану, сбившему американский беспилотник, но затем отменил операцию. Как передает РИА Новости, об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на источники в администрации.
По данным издания, в военных и дипломатических кругах Вашингтона ожидали нанесения удара еще в 19.00 в четверг (2.00 мск в пятницу). Сообщается, что Трамп первоначально одобрил удары по ряду иранских объектов, в том числе по РЛС и ракетным установкам. Операция была отменена на ранней стадии планирования.
Корпус стражей исламской революции (часть вооруженных сил Ирана) в четверг сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник у входа в Персидский залив на юге страны, после того как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже Центральное командование вооруженных сил США заявило, что иранский зенитно-ракетный комплекс сбил беспилотник ВМС США над Ормузским проливом, в международном воздушном пространстве.
Трамп назвал это «очень большой ошибкой Ирана», однако позднее заявил, что не верит в преднамеренный характер этого, предположив, что кто-то принял это решение по ошибке.