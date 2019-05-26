Трамп обжалует решение суда по возведению стены на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп намерен обжаловать решение суда, заблокировавшее финансирование строительства частей стены на границе с Мексикой.

«Это решение против безопасности наших границ и в поддержку преступности, наркотиков и нелегальной перевозки людей», – написал Трамп в Twitter.

Американский лидер планировал использовать один миллиард долларов из бюджета Пентагона на возведение барьера на участках границы штатов Аризона и Техас с Мексикой.

При этом суд разрешил президенту изыскивать средства на стену из других источников. По мнению суда, действия правительства противоречат принципам распределения властных полномочий в стране.