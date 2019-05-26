Трамп обжалует решение суда по возведению стены на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп намерен обжаловать решение суда, заблокировавшее финансирование строительства частей стены на границе с Мексикой.
«Это решение против безопасности наших границ и в поддержку преступности, наркотиков и нелегальной перевозки людей», – написал Трамп в Twitter.
Американский лидер планировал использовать один миллиард долларов из бюджета Пентагона на возведение барьера на участках границы штатов Аризона и Техас с Мексикой.
При этом суд разрешил президенту изыскивать средства на стену из других источников. По мнению суда, действия правительства противоречат принципам распределения властных полномочий в стране.
| 2019-05-26T12:13:41+00:00 26 мая 2019, 13:25|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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