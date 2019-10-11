Трамп объявил о договоренности с Китаем

Договоренности США и Китая по торговле предусматривают отсрочку намеченного на 15 октября повышения США пошлин на китайские товары, сообщает в пятницу агентство Рейтер со ссылкой на свой источник.
Договоренности двух стран включают соглашение по валюте, отсрочку введения тарифов, изначально запланированных на вторник, уточняет агентство.
Чуть ранее агентство сообщало, что в рамках соглашения Китай также пойдет на некоторые уступки в сфере сельского хозяйства, а США предоставят ряд тарифных льгот.
Очередной раунд торговых переговоров между США и Китаем проходит на текущей неделе в четверг и пятницу.(РИА Новости)
| 2019-10-12T00:06:50+00:00 12 октября 2019, 02:33|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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