Трамп объявил Клинтон сумасшедшей после обвинений в связях с Москвой

Президент США Дональд Трамп резко высказался в адрес экс-госсекретаря, своего соперника по президентской гонке-2016 Хиллари Клинтон на фоне ее обвинений в адрес ряда политиков США в связях с Россией.

18 октября Клинтон назвала кандидата в президенты, демократа Тулси Габбард «любимым кандидатом русских», а бывшего участника гонки от Партии зеленых Джилл Стайн — «российским агентом».

«Как вы, наверно, слышали, меня тоже называли большим любителем России (на самом деле, мне нравятся русские люди. Мне нравятся все люди!). Хиллари сошла с ума!», — написал глава Белого дома 20 октября в «Twitter».

Клинтон полагает, что Габбард могут выдвинуть на выборах для оттягивания голосов избирателей. В ответ Габбард назвала экс-госсекретаря олицетворением коррупции и «разжигательницей войны».

Ранее в октябре Трамп посоветовал Клинтон вступить в президентскую гонку, чтобы лишить этой возможности крайне левую Элизабет Уоррен.

В 2016 году после победы кандидата от республиканцев Дональда Трампа на выборах президента США Демократическая партия обвинила его в сговоре с Москвой, а Россию — в «оказании влияния» на выборный процесс.

В Вашингтоне инициировали расследование, его глава — спецпрокурор Роберт Мюллер — так и не нашел свящи между Трампом и РФ. При этом Москва неоднократно отмечала бездоказательность обвинений и указывала, что весь скандал является лишь внутриполитической борьбой в США, а Россия никогда не вмешивалась в дела зарубежных государств (aif.ru)