Трамп обвинил СМИ в попытке развязать войну с Россией

Президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал средства массовой информации, которые он считает создателями «фейковых новостей». По его словам, такие издания хотят продолжить конфронтацию с Россией, несмотря на то, что это может привести к войне, заявил американский лидер в четверг, 19 июля, в своем Twitter.

«Они с ненавистью относятся к тому, что мне, возможно, удастся наладить хорошие отношения с Владимиром Путиным. А мы тем временем делаем гораздо больше, чем любая другая страна», — подчеркнул Трамп.

Продолжая тему СМИ, президент США обвинил их в том, что они создают свои материалы без всяких источников и доказательств.

«Многое из написанного обо мне или о людях из моего окружения является полной выдумкой», — написал Трамп в микроблоге.

Напомним, 18 июля Трамп уже комментировал реакцию в американских СМИ на итоги его встречи с Путиным в Хельсинки (Финляндия).

«Встреча с президентом России вышла очень успешной, но только не в средствах массовой информации, которые публикуют фейковые новости. Создатели фейковых новостей продолжают сходить с ума», — пожаловался Трамп в своем Twitter.

После саммита в столице Финляндии центральные американские издания назвали его итоги несоответствующими целям американской политики.

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