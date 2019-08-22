Трамп обвинил избирателей демократов в нелояльности к евреям

«Если вы хотите голосовать за демократов, то вы очень нелояльны к еврейскому народу и Израилю», — сказал Трамп журналистам.

Комментарий Трампа стал продолжением его заочной и острой полемики с представителями демократов во главе с членами палаты представителей Рашидой Тлаиб и Ильхан Омар.

Ранее в Иерусалиме запретили официальную поездку Тлаиб, имеющей палестинские корни, ее коллеги по палате представителей Ильхан Омар, объяснив беспрецедентный шаг участием обеих женщин-мусульманок в BDS — международной кампании принуждения Израиля к отказу от оккупации через «бойкот, дивестиции и санкции». Трамп, который имеет тесные семейные связи с иудейской общиной США, поддержал это решение.(РИА Новости)