Трамп обвинил избирателей демократов в нелояльности к евреям

Президент США Дональд Трамп заявил, что голосование за Демократическую партию будет проявлением нелояльности к Израилю и народу этой страны.
«Если вы хотите голосовать за демократов, то вы очень нелояльны к еврейскому народу и Израилю», — сказал Трамп журналистам.
Комментарий Трампа стал продолжением его заочной и острой полемики с представителями демократов во главе с членами палаты представителей Рашидой Тлаиб и Ильхан Омар.
Ранее в Иерусалиме запретили официальную поездку Тлаиб, имеющей палестинские корни, ее коллеги по палате представителей Ильхан Омар, объяснив беспрецедентный шаг участием обеих женщин-мусульманок в BDS — международной кампании принуждения Израиля к отказу от оккупации через «бойкот, дивестиции и санкции». Трамп, который имеет тесные семейные связи с иудейской общиной США, поддержал это решение.(РИА Новости)
| 2019-08-21T21:53:09+00:00 22 августа 2019, 04:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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