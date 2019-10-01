Трамп обвинил ФРС в удорожании доллара

Курс доллара рос к основным мировым валютам во вторник. Например, по состоянию на 18.06 мск курс евро к доллару снижался до 1,094 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0898 доллара за евро.

На текущей неделе ожидаются выступления нескольких представителей Федеральной резервной системы (ФРС) США, в том числе председателя регулятора Джерома Пауэлла, который выступит в пятницу.