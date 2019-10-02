Трамп обвинил демократов в попытке выиграть выборы с помощью импичмента

Президент США Дональд Трамп обвинил демократов в попытке выиграть выборы 2020 года с помощью импичмента, сообщает РИА Новости.

«Нэнси Пелоси (спикер палаты представителей) только что сказала, что она заинтересована в снижении цен на лекарства, которые выдаются по рецепту, и в работе по крайне необходимому соглашению USMCA (торговое соглашение США, Мексики и Канады). Она не может работать ни по одному вопросу. Это просто замаскированные попытки выиграть выборы путем импичмента», — написал Трамп у себя в Twitter.

Ранее спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси провела пресс-конференцию, в ходе которой выразила надежду, что президент продолжит работать с конгрессом по этим важным вопросам.

Трамп также в очередной раз раскритиковал главу комитета по разведке палаты представителей Адама Шиффа, который проводит расследование в рамках процедуры импичмента.

| 2019-10-02T21:37:55+00:00 2 октября 2019, 23:22|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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