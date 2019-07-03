Трамп обрушился на Иран

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран не соблюдает условия ядерной сделки, которая принесла ему минимум $150 млрд. Как передает Газета.ру, об этом он написал в своем твиттере.

По словам Трампа, Тегеран нарушил условия Совместного всеобъемлющего плана действий о максимально допустимом запасе урана.

«Иран нарушал ядерную сделку на $150 млрд с Соединенными Штатами и другими странами, которые ничего не платили, задолго до того, как я стал президентом — и теперь они нарушили договоренности о лимите запасов. Нехорошо!» — написал Трамп.

Иран и шесть других стран, в том числе и США, подписали СВПД в 2015 году. В договоре было сказано, что в обмен на снятие санкций Иран откажется от ядерной программы. В 2018 США объявили о выходе из сделки и ввели против Ирана санкции.