Трамп обратился к России с призывом вывести своих военных из Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп призвал Россию вывести своих военных из Венесуэлы и предупредил, что никакие варианты не исключаются для того, чтобы это было сделано, сообщает Голос Америки.

«Россия должна уйти», – сказал Трамп, беседуя с журналистами в Овальном кабинете во время встречи с Фабианой Росалес, политической активисткой и супругой лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, и рядом других визитеров из Венесуэлы.

Ранее в среду вице-президент США Майк Пенс призвал Россию перестать поддерживать режим Николаса Мадуро в Венесуэле и назвал прибытие российских войск в эту страну «ненужной провокацией».

Принимая Росалес в Белом доме, вице-президент вновь выразил поддержку Гуайдо – лидеру Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы, который в январе воспользовался одним из положений конституции страны и провозгласил себя временным президентом страны. Хуан Гуайдо объявил незаконными президентские выборы 2018 года, победителем которых был назван Николас Мадуро.

| 2019-03-27T22:12:30+00:00 27 марта 2019, 23:59|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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