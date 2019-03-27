Трамп обратился к России с призывом вывести своих военных из Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп призвал Россию вывести своих военных из Венесуэлы и предупредил, что никакие варианты не исключаются для того, чтобы это было сделано, сообщает Голос Америки.

«Россия должна уйти», – сказал Трамп, беседуя с журналистами в Овальном кабинете во время встречи с Фабианой Росалес, политической активисткой и супругой лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, и рядом других визитеров из Венесуэлы.

Ранее в среду вице-президент США Майк Пенс призвал Россию перестать поддерживать режим Николаса Мадуро в Венесуэле и назвал прибытие российских войск в эту страну «ненужной провокацией».

Принимая Росалес в Белом доме, вице-президент вновь выразил поддержку Гуайдо – лидеру Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы, который в январе воспользовался одним из положений конституции страны и провозгласил себя временным президентом страны. Хуан Гуайдо объявил незаконными президентские выборы 2018 года, победителем которых был назван Николас Мадуро.