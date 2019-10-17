Трамп обозвал Пелоси третьесортным политиком

Лидер демократов в сенате США Чак Шумер заявил, что американский президент Дональд Трамп оскорбил спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что после этого демократы покинули встречу с Трампом.

«Он наносил оскорбления, в особенности в адрес спикера. Он назвал ее третьесортным политиком. Это не было диалогом», — сказал Шумер.

Конгрессмен Стени Хойер добавил, что представители демократической партии были оскорблены поведением Трампа в отношении Пелоси. Он добавил, что на многих встречах, на которых присутствовал, никогда не видел подобного неуважения к равной ветви власти США.

По мнению Пелоси, Трамп вышел из себя после результатов голосования по принятой резолюции по Сирии.