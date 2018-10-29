Трамп обещает каравану мигрантов «теплую» встречу на границе

Президент США Дональд Трамп заявил, что среди участников двигающегося в сторону США каравана мигрантов «много членов банд» и «очень плохих людей», назвав происходящее «вторжением в страну» и подчеркнув, что на границе мигрантов ждут военные, сообщает Голос Америки.

«Пожалуйста, идите обратно, вас не пустят в США, если вы не пройдете юридический процесс», – написал президент в «Твиттере» в понедельник.

Караван мигрантов из Гондураса и Гватемалы двигается через Мексику пешком и находится в сотнях километров от ближайшей границы с США.

Пентагон одобрил запрос Министерства внутренней безопасности об отправке сотен военнослужащих на границу с Мексикой для оказания поддержки пограничникам. Как сообщается в заявлении ведомства, военные будут помогать в планировании, организации работы медперсонала и строительстве временного жилья, а также оказывать иную поддержку пограничной службе. СМИ в понедельник сообщили, что на границу могут отправить несколько тысяч военнослужащих.

Министр обороны Джим Мэттис заявил, что детали плана еще дорабатываются.

На границе уже размещены 2 000 военнослужащих Национальной гвардии, которые также оказывают помощь пограничной службе.

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