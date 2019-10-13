Трамп о подготовке «мощных санкций» против Турции

Президент США Дональд Трамп работает с несколькими членами Конгресса (в том числе с демократами) над санкциями против Турции, которая проводит военную операцию на северо-востоке Сирии, пишет Коммерсант.

«Вместе с Линдси Грэмом (сенатор-республиканец от штата Южная Каролина) и многими членами Конгресса, включая демократов, работаем над введением мощных санкций против Турции», — заявил он.

«Минфин готов, могут потребоваться дополнительные законодательные акты. По этому вопросу есть значительный консенсус. Турция попросила, чтобы мы этого не делали. Следите за развитием ситуации!»— написал Трамп в Twitter.

Других подробностей глава Белого дома не привел.