Трамп о подготовке «мощных санкций» против Турции

Президент США Дональд Трамп работает с несколькими членами Конгресса (в том числе с демократами) над санкциями против Турции, которая проводит военную операцию на северо-востоке Сирии, пишет Коммерсант.

«Вместе с Линдси Грэмом (сенатор-республиканец от штата Южная Каролина) и многими членами Конгресса, включая демократов, работаем над введением мощных санкций против Турции», — заявил он.

«Минфин готов, могут потребоваться дополнительные законодательные акты. По этому вопросу есть значительный консенсус. Турция попросила, чтобы мы этого не делали. Следите за развитием ситуации!»— написал Трамп в Twitter.

Других подробностей глава Белого дома не привел.

| 2019-10-13T19:55:47+00:00 13 октября 2019, 20:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss