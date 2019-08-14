Трамп о безопасности выборов: «Без ID-карт избирателей все бессмысленно»

Президент США Дональд Трамп  заявил, что законопроекты о защите выборов от вмешательства должны обязательно включать положения, обязывающие избирателей предъявлять специальное удостоверение личности при голосовании, сообщает ТАСС.

«Никакие дебаты о безопасности выборов не могут продолжаться без предварительного согласия о том, что идентификация избирателей должна играть очень важную роль в любом окончательном соглашении. Без ID-карт избирателей это все бессмысленно», — написал Трамп на своей странице в Twitter.

В конце июля Сенат США голосовал за два законопроекта, направленных на защиту от вмешательства в американские выборы. Один из законопроектов предполагал использование при голосовании бумажных бюллетеней. Согласно второму, кандидаты, участники предвыборных кампаний и члены их семей должны сообщать в Федеральное бюро расследований (ФБР) о получении предложений помощи со стороны иностранных государств. Эти инициативы отказался поддержать лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл, назвавший их предвзятыми.

Как отмечает газета The Hill, Трамп прокомментировал вопрос о безопасности выборов в то время, когда представители Демократической партии пытаются убедить Макконнелла одобрить вышеуказанные законопроекты.

| 2019-08-14T09:44:00+00:00 14 августа 2019, 11:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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