Трамп невзлюбил французское вино

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести штрафные пошлины на французское вино. Свою угрозу он озвучил спустя несколько дней после возвращения из поездки по Франции в связи с 75-летием высадки союзников в Нормандии. В интервью американской телерадиовещательной компании CNBC в понедельник, 10 июня, Трамп объяснил свое решение тем, что на вина, экспортируемые из США во Францию, действуют более высокие пошлины, чем на французские вина, ввозимые в США, сообщает Русская Служба DW.

По мнению американского президента, «это нечестно», и Вашингтон «будет что-то с этим делать». Ранее, в ноябре 2018 года, американский президент уже высказывал недовольство «нечестным» поведением Франции в вопросах торговли вином. Однако размер пошлин на товары в Евросоюзе устанавливают не отдельные страны-члены ЕС, а Еврокомиссия.

| 2019-06-11T00:31:16+00:00 11 июня 2019, 05:29|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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