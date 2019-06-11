Трамп невзлюбил французское вино

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести штрафные пошлины на французское вино. Свою угрозу он озвучил спустя несколько дней после возвращения из поездки по Франции в связи с 75-летием высадки союзников в Нормандии. В интервью американской телерадиовещательной компании CNBC в понедельник, 10 июня, Трамп объяснил свое решение тем, что на вина, экспортируемые из США во Францию, действуют более высокие пошлины, чем на французские вина, ввозимые в США, сообщает Русская Служба DW.

По мнению американского президента, «это нечестно», и Вашингтон «будет что-то с этим делать». Ранее, в ноябре 2018 года, американский президент уже высказывал недовольство «нечестным» поведением Франции в вопросах торговли вином. Однако размер пошлин на товары в Евросоюзе устанавливают не отдельные страны-члены ЕС, а Еврокомиссия.