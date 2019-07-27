Трамп: «Нет причин, чтобы США не ладили с Россией»

После публикации итогов расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские выборы «весь мир» смеется над демократами. Это «очень плохо» для американских отношений с другими странами, включая Россию, заявил президент США Дональд Трамп.

Как передает Росбалт, его выступление доступно на YouTube-канале Fox News.

«Нет причин, чтобы США не ладили с Россией», — подчеркнул Трамп.

Издание напоминает, что весной этого года в открытом доступе появилась версия доклада Мюллера. В документе отмечалось, что «хакеры из России» в соцсетях вели кампанию по дезинформации, которая была в пользу Трампа, однако самого факта сговора президента США с Москвой обнаружено не было.

| 2019-07-27T12:32:20+00:00 27 июля 2019, 13:34|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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