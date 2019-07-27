Трамп: «Нет причин, чтобы США не ладили с Россией»

После публикации итогов расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские выборы «весь мир» смеется над демократами. Это «очень плохо» для американских отношений с другими странами, включая Россию, заявил президент США Дональд Трамп.

Как передает Росбалт, его выступление доступно на YouTube-канале Fox News.

«Нет причин, чтобы США не ладили с Россией», — подчеркнул Трамп.

Издание напоминает, что весной этого года в открытом доступе появилась версия доклада Мюллера. В документе отмечалось, что «хакеры из России» в соцсетях вели кампанию по дезинформации, которая была в пользу Трампа, однако самого факта сговора президента США с Москвой обнаружено не было.