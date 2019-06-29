Трамп не верит в причастность Салмана к убийству

Прямых улик причастности наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана к убийству журналиста Джамаля Кашикчи нет, заявил президент США Дональд Трамп.

«Никто пока не показал пальцем на будущего короля Саудовской Аравии», — заявил Трамп на пресс-конференции.

Он напомнил, что в Саудовской Аравии к суду за убийство привлечены 13 человек.

«Я очень не рад всему этому событию. Сейчас внутри Саудовской Аравии они ведут уголовное преследование против дополнительных людей, там много что происходит», — сказал Трамп.

«Я исключительно разгневан и недоволен этим… Но насколько я знаю, будут обвинены еще люди», — сказал Трамп.

| 2019-06-29T11:43:54+00:00 29 июня 2019, 12:19|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss