Трамп не верит в причастность Салмана к убийству

Прямых улик причастности наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана к убийству журналиста Джамаля Кашикчи нет, заявил президент США Дональд Трамп.

«Никто пока не показал пальцем на будущего короля Саудовской Аравии», — заявил Трамп на пресс-конференции.

Он напомнил, что в Саудовской Аравии к суду за убийство привлечены 13 человек.

«Я очень не рад всему этому событию. Сейчас внутри Саудовской Аравии они ведут уголовное преследование против дополнительных людей, там много что происходит», — сказал Трамп.

«Я исключительно разгневан и недоволен этим… Но насколько я знаю, будут обвинены еще люди», — сказал Трамп.