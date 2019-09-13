Трамп не верит публикациям, что Израиль шпионил за ним

Президент США Дональд Трамп не верит публикациям, что Израиль шпионил за ним, передает ТАСС.

«Не думаю, что израильтяне шпионят за нами. Мне в это было бы действительно сложно поверить», — сказал Трамп журналистам. «Все возможно», — добавил он, вновь повторив, что не верит в подобное.

Как сообщает издание Politico в четверг со ссылкой на осведомленные источники в администрации, обнаруженные в 2017 году в Вашингтоне прослушивающие устройства, вероятнее всего, принадлежали Израилю.

Издание сообщает, что расследование шло около двух лет и по его итогам «правительство США пришло к выводу, что, вероятнее всего, за установкой устройств прослушки сотовых телефонов, которые были обнаружены около Белого дома и в других чувствительных местах Вашингтона, стоит Израиль».

Газета ссылается на данные трех бывших высокопоставленных представителей администрации, в том числе представителей разведсообщества. По их словам, в результате проведенного ФБР и другими ведомствами анализа «было выявлено, что ответственность лежит на израильтянах».