Трамп не в ладах даже с покойниками

После того, как в субботу стало известно о смерти сенатора Джона Маккейна, флаг над Белым домом был приспущен, но в понедельник был поднят вновь, что вызвало изумление и замешательство.

Во второй половине дня понедельника он вновь был приспущен.

Представители Белого дома объясняли, что каждое движение веревки на флагштоке совершалось в строгом соответствии с протоколом. Несмотря на это флаги на некоторых других правительственных ведомствах оставались приспущенными в течение всего понедельника.

В отсутствие президентской прокламации, в соответствии с Кодексом флага США, звездно-полосатое знамя приспускается только «в день смерти и на следующий день в память о члене Конгресса».

После бурной реакции со стороны законодателей, ветеранских организаций, журналистов и многих других граждан Трамп в конце концов выпустил такую прокламацию во второй половине дня понедельника.

В заявлении, опубликованном через несколько минут после того, как флаг Белого дома был снова приспущен, Трамп отметил: «Несмотря на наши разногласия по поводу политики, я уважаю сенатора Джона Маккейна за его службу нашей стране, и в его честь я распорядился приспустить государственный флаг до дня его похорон».

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