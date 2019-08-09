Трамп не уточнил, действительно ли США намерены перебрасывать войска из ФРГ в Польшу

Президент Дональд Трамп не уточняет, действительно ли Соединенные Штаты планируют приступить к частичной передислокации своих войск из Германии в Польшу в связи с нежеланием Берлина увеличивать взносы в бюджет НАТО.

«Польша является нашим отличным другом. Они предложили построить [для размещаемых на польской территории американских военнослужащих] военную базу стоимостью много миллиардов долларов, причем Соединенные Штаты совершенно никаких денег [за это] не вносят», — заявил Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме перед поездкой в штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси. При этом глава вашингтонской администрации ушел от прямого ответа на вопрос о том, собираются ли США начинать переброску части американского воинского контингента из ФРГ в Польшу. Трамп ограничился словами о том, что польские власти готовы за свой счет размещать американские войска и делать «многое другое». «Должны быть именно такие [договоренности], а не эти глупые сделки, которые мы заключали со всеми остальными странами, стремящимися использовать нас в своих целях», — считает Трамп.

Он также подтвердил намерение нанести визит в Польшу. Как ранее объявил Белый дом, Трамп в период с 31 августа по 3 сентября будет находиться в Польше и Дании. «Мы очень скоро едем в Польшу», — сказал президент.

О возможности перевода части американских военнослужащих из ФРГ в Польшу сообщил ранее в интервью информационному агентству ДПА посол США в Берлине Ричард Гренелл. «Оскорбительно, когда ждут, что налогоплательщики США продолжат оплачивать пребывание 50 тыс. американцев в Германии, но немцы при этом будут использовать торговый профицит для внутренних целей», — сказал дипломат. При этом посол США в Варшаве Джорджетт Мосбакер в Twitter написала в четверг, что американская сторона приветствовала бы переброску своих войск из Германии в Польшу.

США полагают, что ФРГ недостаточно тратит на оборону. Вашингтон хочет, чтобы Берлин расходовал на эти цели 2% от ВВП, но немецкие власти готовы к 2024 году нарастить данную статью расходов до 1,5%. Согласно проекту бюджета на следующий год, Германия потратит на оборону €44,9 млрд, это примерно 1,2% от ВВП.

В Германии расквартированы 35 тыс. американских военнослужащих и 17 тыс. гражданских лиц, работающих на американские войска. В середине июня Трамп на совместной с президентом Польши Анджеем Дудой пресс-конференции в Вашингтоне заявил, что Варшава на свои средства построит объект для размещения еще 1 тыс. американских военнослужащих. Он заверил, что США не будут направлять дополнительные войска в Европу и могут увеличить свой воинский контингент в Польше за счет переброски сил из Германии. По его словам, переброшено может быть до 2 тыс. военнослужащих.(ТАСС)