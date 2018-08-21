Трамп не собирается пойти на уступки Турции

В интервью Reuters президент США Дональд Трамп коснулся темы осложнения отношений между США и Турцией, и исключил выполнение любых требований Анкары в обмен на освобождение задержанного американского пастора. Трамп отметил, что его не беспокоит то, что его жесткая позиция может нанести ущерб экономике Европы и стран с формирующимися рынками.

По словам Трампа, он считал, что заключил сделку с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, когда помог убедить Израиль освободить задержанного турецкого гражданина. Он считал, что Эрдоган затем выпустит пастора Эндрю Брансона, который отвергает обвинения Турции в том, что он якобы был причастен к заговору против Эрдогана два года назад.

«Мне кажется, что то, что делает Турция, очень печально. Думаю, они совершают ужасную ошибку. Никаких уступок не будет», – сказал он.

Турция потребовала, чтобы США передали ей Фетхуллу Гюлена – проживающего в США турецкого проповедника, которого подозревают в заговоре против Эрдогана, но США отказываются.

30 просмотров