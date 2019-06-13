Трамп не прочь получать компромат на оппонентов от иностранных государств

Президент Дональд Трамп заявил, что он не видит ничего предосудительного в получении компромата на политического оппонента, если иностранное правительство предложит такую информацию его предвыборному штабу, сообщает Голос Америки.

В интервью ABC News президента спросили, примет ли он такую информацию или поставит в известность ФБР.

«Возможно, я сделаю и то, и другое, – сказал Трамп. – Возможно, вам захотелось бы ее услышать, нет ничего плохого в том, чтобы слушать».

«Если кто-то позвонит из страны, например, Норвегии, и скажет: «У нас есть информация о вашем оппоненте», – то, думаю, я захотел бы ее услышать», – сказал Трамп.

Трамп сравнил предоставление компромата на оппонента иностранным правительством со сбором информации о конкурентах, которым занимаются все политические кампании.

«Это не вмешательство, когда у них есть информация – думаю, я бы ее взял, – сказал Трамп. – Думаю, если бы что-то пошло не так, то, может быть, я сообщил бы об этом в ФБР – если бы счел, что там что-то не так».