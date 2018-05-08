Трамп не поедет в Иерусалим

Официальную делегацию США, которая посетит Израиль по случаю открытия посольства страны в Иерусалиме 14 мая, возглавит заместитель госсекретаря США Джон Салливан. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Белого дома в понедельник, 7 мая.

В состав делегации также войдут посол США в Израиле Дэвид Фридман, глава министерства финансов США Стивен Мнучин и спецпредставитель США на международных переговорах Джейсон Гринблатт.

Кроме того, на открытие американского посольства в Иерусалиме приедут дочь и советница президента США Иванка Трамп, а также ее муж, старший советник президента Джаред Кушнер.

Согласно информации Белого дома, президент США Дональд Трамп не посетит эту церемонию.

Напомним, 6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп призвал Иерусалим столицей Израиля и объявил о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

В свою очередь глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил, что Иерусалим – вечная столица Палестины. На улицах Иерусалима начались беспорядки.

Корреспондент.net

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| 2018-05-08T00:53:31+00:00 8 мая 2018, 07:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|0

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