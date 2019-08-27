Трамп не нашел постельных клопов в гостинице для G7

Американский президент Дональд Трамп заверил, что в гостинице, где он предложил провести саммит G7 в 2020 году, нет никаких клопов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его слова, отвратительный слух о клопах распространили левые демократы, когда узнали о том, какое место он выбрал для проведения следующего саммита G7.

«Нет постельных клопов… Это ложный и отвратительный слух. Некрасиво!», — добавил Трамп.

Уточняется, что новости о наличии клопов в гостиничном комплексе появились после того, как СМИ обнародовали материал с жалобой постояльца, который говорил, что его покусали постельные клопы.