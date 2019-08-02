Трамп не исключил, что ракетные испытания в КНДР нарушают резолюции ООН

Президент США Дональд Трамп заявил, что последние пуски ракет КНДР не нарушают заключенные в Сингапуре договоренности между США и Северной Кореей.
«Ким Чен Ын и Северная Корея провели запуски трех ракет меньшей дальности за последние несколько дней. Эти испытания ракет не являются нарушением нашего подписанного Сингапурского соглашения, и не было дискуссий о ракетах меньшей дальности, когда мы пожали руки», — написал Трамп у себя в Twitter.
При этом президент США не исключил, что последние пуски могут нарушать резолюции СБ ООН.
| 2019-08-02T21:19:56+00:00 2 августа 2019, 22:34|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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