Трамп не исключил, что ракетные испытания в КНДР нарушают резолюции ООН

Президент США Дональд Трамп заявил, что последние пуски ракет КНДР не нарушают заключенные в Сингапуре договоренности между США и Северной Кореей.
«Ким Чен Ын и Северная Корея провели запуски трех ракет меньшей дальности за последние несколько дней. Эти испытания ракет не являются нарушением нашего подписанного Сингапурского соглашения, и не было дискуссий о ракетах меньшей дальности, когда мы пожали руки», — написал Трамп у себя в Twitter.
При этом президент США не исключил, что последние пуски могут нарушать резолюции СБ ООН.