Трамп не хочет конфликта с Ираном

Соединенные Штаты хотят избежать конфликта с Ираном, но считают, что Тегеран, вероятно, несет ответственность за атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Об этом заявил в понедельник журналистам президент США Дональд Трамп на встрече с наследным принцем Бахрейна Сальманом бен Хамадом бен Исой Аль Халифой, сообщает ТАСС.

«Мы рассматриваем это в данный момент, — сказал он, отвечая на вопрос, считают ли США Иран виновным за атаки. — Как только мы узнаем точно, дадим вам знать». «США не хотят ни с кем войны. У нас лучшее оружие в мире, потратили за последнее время $1,5 трлн, — продолжил Трамп. — У нас лучшее оборудование, ракеты, истребители. Ни с кем не хотим войны, но мы лучше подготовлены. Однако, как я сказал, мы хотим избежать этого».

На вопрос, какие военные варианты рассматриваются, глава Белого дома ответил: «Вариантов много, но я смотрю сейчас не на них. Мы хотим определить, кто нанес удары по саудовским объектам».