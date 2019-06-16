Трамп назвал журналистов NYT изменниками и врагами народа.

Накануне газета опубликовала статью, где говорится, что США усиливают сетевые атаки на российскую электросеть.

По данным издания, после семи лет раздумий о том, как взять контроль над электричеством России, Вашингтон перешёл в наступление. Речь идёт о размещении внутри энергетических систем вредоносных программ, с помощью которых США будут собирать информацию и отключать какие-то элементы сети. Это попытка «сделать предупреждение Путину».

Американский лидер опроверг это заявление и раскритиковал действия «коррумпированных» СМИ. «Это настоящая измена родине со стороны когда-то великой газеты, которая так отчаянно пытается придумать какую-то сенсацию, любую сенсацию, даже во вред собственной стране», — написал Трамп в Twitter