Трамп назвал запуск процедуры его импичмента госпереворотом

Президент США Дональд Трамп дал новый комментарий насчет запуска Конгрессом Соединенных Штатов процедуры импичмента, который инициировали демократы. Как передает Газета.Ru, об этом он написал в своем твиттере.

Американский лидер отметил, что каждый день получает все больше информации по данному вопросу.

Глава США в связи с этим заявил, что все происходящее является не импичментом, а госпереворотом.

По мнению Трампа, его целью является отнять «власть у людей, их голоса, их свободу», а также «данные Богом права граждан Соединенных Штатов Америки».