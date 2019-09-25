Трамп назвал условие выделения финансовой помощи Украине

США не хотят нести основную нагрузку в вопросе выделения финансовой помощи Украине, Вашингтон оставляет за собой право приостановить ее, пока дополнительную поддержку Киеву не начнет предоставлять ЕС. Об этом заявил во вторник американский президент Дональд Трамп журналистам на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

Комментируя сообщения о том, что он в июле дал указание временно заблокировать выделение военной помощи Киеву, американский лидер ответил: «Что касается удержания денег, они были в полной мере выплачены». «Я бы снова удержал их и я буду продолжать их удерживать, пока Европа и другие страны не сделают свой вклад в интересах Украины, — сказал он. — Потому что они его не делают».

Американский лидер отметил, что оказывать финансовую поддержку Киеву должен в первую очередь ЕС, а не Соединенные Штаты. Он считает несправедливым то, что деньги выделяет только Вашингтон. По словам Трампа, он самого начала был этим недоволен.

«Соединенные Штаты предоставляют основную часть средств. И я спрашиваю, почему так происходит?» — добавил он.