Трамп назвал ураган Дориан одним из самых сильных за последнее десятилетие

Дональд Трамп в своем твиттере призвал американцев находиться в безопасных местах в связи с приближающимся ураганом Дориан. Под угрозой сразу три штата — Джорджия, Северная Каролина и Южная Каролина. Это значит, что опасность от стихии куда больше, чем прогнозировали ранее.

— Ураган движется и очень трудно предсказать его траекторию. Одно известно точно — это один из самых больших и сильных, и действительно широких, ураганов, которые мы видели за последние десятилетия, — написал глава Белого дома в соцестях.

Ураган постепенно набирал мощность и в пятницу 30 августа усилился до четвертой категории из пяти возможных по шкале Саффира – Симпсона. Ранее Президент США предупреждал о приближении опасного погодного явления жителей Флориды. В другом штате, Джорджия, объявили режим ЧС из — за Дориан.