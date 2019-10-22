Трамп назвал турецких военных и курдов в Сирии дерущимися во дворе детьми

Президент США Дональд Трамп сравнил выполняющих военную операцию в Сирии турецких военнослужащих и курдов с дерущимися во дворе детьми, которых разнимают Соединенные Штаты, сообщает ТАСС.

По словам американского лидера, Вашингтон и Анкара договорились приостановить операцию «Источник мира» Турции на сирийской территории.

Он также заявил, что пришло время США выводить своих солдат из Сирии.

«Это словно двое детей, дерущихся на детской площадке. Ты позволяешь им подраться в течение минуты, а потом разнимаешь их», — сказал Трамп.

Глава Вашингтона также отметил, что «было довольно просто достичь сделки» с Турцией и курдами.

9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии.