Трамп назвал сроки публикации первого разговора с Зеленским

Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что стенограмма его первого разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским будет опубликована на текущей неделе.

Об этом он написал в своем Twitter.

Трамп назвал этот разговор самым важным.

«Чтобы продолжать оставаться самым открытым президентом в истории, на этой неделе я обнародую стенограмму первого разговора с президентом Украины», — написал Трамп.

В США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на Владимира Зеленского с целью склонить украинские власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь.(Газета.Ru)