Трамп назвал пятерых кандидатов на пост советника по нацбезопасности

Президент США Дональд Трамп во вторник назвал пятерых кандидатов на пост советника главы государства по национальной безопасности взамен уволенного Джона Болтона.

Выступая перед журналистами, Трамп назвал фамилии следующих кандидатов: юрист и посланник президента США по вопросам заложников Роберт О’Брайан, генерал-майор Рикки Уодделл, который в 2017-18 годах была заместителем советника по нацбезопасности, замминистра энергетики США по вопросам ядерной безопасности Лиса Гордон-Хэгерти, бывший глава аппарата советника по нацбезопасности Фредерик Фляйц и советник по нацбезопасности вице-президента США генерал-лейтенант в отставке Кейт Келлогг.