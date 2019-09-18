Трамп назвал пятерых кандидатов на пост советника по нацбезопасности

Президент США Дональд Трамп во вторник назвал пятерых кандидатов на пост советника главы государства по национальной безопасности взамен уволенного Джона Болтона.
Выступая перед журналистами, Трамп назвал фамилии следующих кандидатов: юрист и посланник президента США по вопросам заложников Роберт О’Брайан, генерал-майор Рикки Уодделл, который в 2017-18 годах была заместителем советника по нацбезопасности, замминистра энергетики США по вопросам ядерной безопасности Лиса Гордон-Хэгерти, бывший глава аппарата советника по нацбезопасности Фредерик Фляйц и советник по нацбезопасности вице-президента США генерал-лейтенант в отставке Кейт Келлогг.
Говоря о кандидатуре О’Брайана, Трамп сказал, что «он будет фантастическим (советником)».
«Я люблю Кейта Келлогга. Он был со мной с самого начала. Он потрясающий», — сказал президент о другом своем избраннике.
Относительно Уодделла глава государства заметил, что он ему «очень нравится».(РИА Новости)
| 2019-09-17T23:43:06+00:00 18 сентября 2019, 10:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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