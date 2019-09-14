Трамп назвал причину по которой выглядит оранжевым

Президент США Дональд Трамп обвинил энергосберегающие лампочки в том, что он выглядит оранжевым, сообщает газета Washington Post.

Ранее министерство энергетики США отменило очередную директиву администрации Обамы, согласно которой от ламп накаливания, изобретенных Томасом Эдисоном 140 лет назад, должны постепенно отказаться к 1 января. Предполагалось, что страна полностью перейдет на использование более дорогостоящих энергосберегающих ламп.

«Лампочка. Люди спрашивают, и что не так с лампочкой? Я говорю, вот в чем дело. Во-первых, самое главное, у этой лампочки, которую нас заставляют использовать, плохой свет. Я всегда выгляжу оранжевым. И вы тоже. Свет просто отвратительный», — заявил Трамп во время своего выступления в Балтиморе в четверг.

За оранжевый цвет кожи Трампу придумали множество иронических прозвищ, например, «Президент Читос» и «Мандариновый торнадо». Сам президент неоднократно жаловался на то, что цвет его кожи выглядит слишком желтым на экране.