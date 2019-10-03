Трамп назвал причину, по которой разблокировал военную помощь Киеву

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что разблокировал военную помощь Украине только из-за просьб американского сенатора-республиканца Роба Портмана (от штата Огайо) и других законодателей, а также призвал Европу усилить поддержку Киева, сообщает ТАСС.

«Роб Портман позвонил мне и сказал: «Пожалуйста, разблокируйте деньги военную помощь Украине». Это было единственной причиной. Я дал деньги, потому что об этом попросили Роб Портман и остальные законодатели», — отметил американский лидер во время совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё в Белом доме.

«Я ненавижу, когда США являются единственной страной, которая дает деньги», — отметил Трамп, добавив, что европейские страны «должны платить больше в качестве помощи Украине».