Трамп назвал председателя спецкомитета обманщиком и потребовал объяснений

«Где этот осведомитель [о содержании беседы с Зеленским], или второй осведомитель, или «информатор»? Все пропали, потому что их так называемая история даже близко не совпадает со стенограммой телефонного разговора, — отметил Трамп в воскресенье в Twitter. — Было ли это обманом коррумпированного Шиффа? Когда он даст показания, почему выдумал [содержание] разговора и зачитал эту фикцию перед Конгрессом и американским народом?»

«Я требую его показаний. Как и обман в случае с Россией (о якобы вмешательстве России в выборы 2016 года и связях Трампа с Москвой — прим. ТАСС), теперь это происходит по Украине, — говорится в записи. — Когда ничего не делающие демократы ответят перед страной, когда наконец республиканцы дадут отпор?»