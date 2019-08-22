Трамп назвал покупку Гренландии хорошей идеей

Американский лидер Дональд Трамп считает покупку Гренландии Соединенными Штатами хорошей идеей, а отказ премьер-министра Дании Метте Фредериксен обсуждать данный вопрос — злобным и неуместным. Такую точку зрения он озвучил в среду, беседуя с журналистами в Белом доме перед вылетом в штат Кентукки для участия в предвыборных мероприятиях.

«Я считаю, что это хорошая идея, поскольку Дания теряет из-за этого $700 млн в год», — сказал Трамп.

«Это было всего лишь идеей, просто мыслью, но я думаю, когда они говорят, что это абсурдно, это говорится очень злобным образом, очень саркастично», — заявил президент. «Я думаю, что заявление премьер-министра [Дании] о том, что это абсурдная идея, было злобным, неуместным», — сказал он. «Это было сделано таким образом, что это было неприятно», — подчеркнул Трамп. «Она разговаривает не со мной, а с Соединенными Штатами Америки: с США нельзя так разговаривать», — отметил он.(РИА Новости)