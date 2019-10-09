Трамп назвал «плохой идеей» турецкую операцию в Сирии

США не одобряют военную операцию Турции в Сирии и считают это «плохой идеей», говорится в заявлении президента США Дональда Трампа, распространенном его пресс-службой в среду.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале операции ВС страны «Источник мира» на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки ИГ.

«Сегодня утром Турция, являющаяся членом НАТО, вторглась в Сирию. США не одобряют эту атаку и дали понять Турции, что эта операция — плохая идея», — говорится в тексте заявления.

| 2019-10-09T21:54:08+00:00 9 октября 2019, 23:28|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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