Трамп назвал «плохой идеей» турецкую операцию в Сирии

США не одобряют военную операцию Турции в Сирии и считают это «плохой идеей», говорится в заявлении президента США Дональда Трампа, распространенном его пресс-службой в среду.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале операции ВС страны «Источник мира» на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки ИГ.

«Сегодня утром Турция, являющаяся членом НАТО, вторглась в Сирию. США не одобряют эту атаку и дали понять Турции, что эта операция — плохая идея», — говорится в тексте заявления.