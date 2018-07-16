Трамп назвал переговоры с Путиным с глазу на глаз хорошим стартом

В Хельсинки в понедельник, 16 июля, завершилась встреча президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина. Саммит в официальной резиденции финского главы государства Саули Ниинистё начался с 50-минутной задержкой из-за опоздания президента РФ.

После беседы с глазу на глаз, длившейся более двух часов, глава Белого дома заявил: «Я думаю, что это хорошее начало. Очень, очень хорошее начало для всех».

На пресс-конференции по окончании встречи Путин заявил, что переговоры прошли в откровенной и деловой атмосфере. По его мнению, трудности в двусторонних отношениях не имеют объективных причин. Он указал, что Россия, и США сталкиваются с такими глобальными вызовами, как опасная разбалансировка международной безопасности, расползание угроз терроризма, нарастание проблем мировой экономики, экологические и другие риски. Несмотря на разногласия, у России и США есть точки соприкосновения, считает президент РФ

Разногласия известны, но России и США следует сосредоточиться на тех сферах, которые представляют их общие и интересы, подтвердил в своем выступлении Дональд Трамп.

«Конструктивный диалог между Россией и США может принести стабильность в этот мир. Как президент, я всегда хочу сделать лучшее для Америки и американцев. Сегодня я обсудил с Путиным вмешательство России в наши выборы», — отметил Трамп, заверив в том, что получил необходимые ответы от Путина.

В своем выступлении президент РФ заявил, что ему пришлось еще раз объяснить Трампу, что Москва никогда не вмешивалась в выборный процесс в других странах. По его словам, Россия готова к совместному расследованию, если США предоставят конкретные факты.

Путин также заявил, что Россия может разрешить следователям из комиссии спецпрокурора Мюллера присутствовать на допросах российских граждан, которых США подозревают во вмешательстве в выборы. Однако, заявил он, тут должен действовать принцип взаимности, то есть российские следователи должны быть допущены к допросам в США по тем делам, которые затрагивают интересы Москвы.

Трамп в ответ на вопрос, кому он верит в вопросе вмешательства в американские выборы — своим следователям или Путину, заявил, что истина находится где-то посередине.

Отвечая на вопрос о «Северном потоке-2», Трамп заявил, что сомневается, выиграет ли Германия от строительства газопровода. Он указал также, что у США имеется много ресурсов, позволяющих обеспечить поставки газа в Европу.

В свою очередь Путин сообщил, что две крупнейшие нефтегазовые страны могли бы и взаимодействовать для регулирования энергетического рынка, так как ни России, ни США не выгодны чрезмерно низкие или чрезмерно высокие цены. Отвечая на слова Трампа о том, что новый газопровод приведет к исчезновению транзита газа через Украину, Путин заверил, что Россия готова сохранить транзит и продлить контракт, если хозяйствующие субъекты урегулируют споры.

Одним из направлений совместной работы Москвы и Вашингтона могло бы стать установление мира в Сирии, указал Путин, подчеркнув, что для этого есть все необходимые слагаемые. Он специально отметил, что на Голанских высотах необходимо развести сирийские и израильские войска, чтобы надежно обеспечить безопасность государства Израиль.

Трамп назвал вопрос Сирии сложным, но одновременно подчеркнул, что собирается и дальше сражаться с террористами из «Исламского государства».

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