Трамп назвал мирные переговоры с талибами «мертвыми»

Переговоры с представителями движения «Талибан» о мирном урегулировании в Афганистане «мертвы». Об этом Дональд Трамп заявил в понедельник журналистам на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Северная Каролина, сообщает ТАСС.

«По моему мнению, они мертвы», — цитирует Трампа агентство Reuers. Президент также подчеркнул, что сам принял решение отменить встречу с лидерами движения «Талибан» и президентом Афганистана Ашрафом Гани 8 сентября в Кэмп-Дэвиде.

По словам Трампа, США продолжают обдумывать возможность вывода войск из Афганистана, но сделают это, когда наступит подходящий момент. «Мы хотели бы уйти, но мы уйдем в нужное время», — сказал он.