Трамп назвал мэра Лондона неудачником

Президент США Дональд Трамп назвал неудачником мэра Лондона Садика Хана, который неоднократно выступал с критикой американского лидера.

«Садик Хан, который во всех отношениях плохо работает на посту мэра Лондона, проявил глупую недоброжелательность в отношении прибывающего с визитом президента Соединенных Штатов, без сомнения, самого важного союзника Соединенного Королевства, — написал Трамп в понедельник на своей странице в Twitter. — Он — отмороженный неудачник, который должен сконцентрировать внимание на преступности в Лондоне, а не на мне».

При этом президент США повторил, что мэр Лондона Садик Хан напоминает ему еще одного его критика — мэра Нью-Йорка Билла де Блазио, с той разницей, что Хан ниже ростом.

«Я очень хочу стать большим другом Соединенного Королевства и с большим нетерпением ожидаю визита», — добавил Трамп, уточнив, что написал этот твит в то время, как его самолет заходил на посадку в лондонском аэропорту Станстед.(РИА Новости)