Трамп назвал Меган Маркл «злобной»

Президент США Дональд Трамп назвал супругу британского принца Гарри герцогиню Сассекскую Меган «злобной» за ее высказывания о нем в прошлом, но выразил надежду на то, что она отлично справится со своим статусом, приобретенным после свадьбы с принцем Гарри, пишет британская газета Sun.
Трамп посетит Великобританию с государственным визитом 3-5 июня, передает Газета.Ru.
«Я не знал об этом. Что я могу сказать? Я не знал, что она была злобной», — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста газеты о ее критике в его отношении.
Американская актриса Меган Маркл до того, как вышла замуж за принца Гарри, очень критически отзывалась о Трампе.