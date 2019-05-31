Трамп назвал Меган Маркл «злобной»

 Президент США Дональд Трамп назвал супругу британского принца Гарри герцогиню Сассекскую Меган «злобной» за ее высказывания о нем в прошлом, но выразил надежду на то, что она отлично справится со своим статусом, приобретенным после свадьбы с принцем Гарри, пишет британская газета Sun.
Трамп посетит Великобританию с государственным визитом 3-5 июня, передает Газета.Ru.
«Я не знал об этом. Что я могу сказать? Я не знал, что она была злобной», — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста газеты о ее критике в его отношении.
Американская актриса Меган Маркл до того, как вышла замуж за принца Гарри, очень критически отзывалась о Трампе.
| 2019-06-01T03:22:41+00:00 1 июня 2019, 04:27|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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