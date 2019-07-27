Трамп назвал Макрона глупым

Президент США Дональд Трамп пригрозил Франции «серьезными ответными мерами» на ее решение о введении нового налога на цифровые услуги, затрагивающие американских IT-гигантов.

«Если кто-то и будет облагать их налогами, то это будет их родная страна — США», — написал Трамп в своем Твиттере.

Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон подписал закон, облагающий 3%-ным налогом выручку IT-гигантов, таких как Facebook Inc. и Amazon.com Inc, отмечает «Интерфакс».

«Мы объявим о серьезных ответных мерах на глупый поступок Макрона в короткий срок», — пообещал Трамп.

Новый налог, введенный французскими властями, действует для компаний с глобальной выручкой не менее 750 млн евро и выручкой от цифровых услуг во Франции в 25 млн евро. Таким образом, он коснется порядка 30 компаний, основная часть которых американские.

| 2019-07-27T10:15:32+00:00 27 июля 2019, 10:51|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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